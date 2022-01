Weird West: nuovo trailer ci mostra il combattimento!

L’episodio di oggi presenta lo sceriffo e direttore creativo Raf Colantonio, che discute di combattimento, furtività e abilità speciali nell’imminente esperienza RPG d’azione,

Per chi non lo conoscesse, il titolo è una rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell’ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ciascuna con le proprie regole e le proprie motivazioni.

Scoprite il mondo attraverso la storia delle origini dei diversi personaggi, spostandovi dal percorso di un personaggio a quello successivo, fino a quando tutti convergeranno nel capitolo finale.

Ciascun viaggio è unico e si adatta alle azioni intraprese; un serie di avventure ad alto rischio, in cui tutto conta e il mondo reagisce alle tue scelte. Formate una banda o avventuratevi da soli nei confini sovrannaturali e diventa tu stesso la tua laggenda.

Il titolo sarà disponibile dal 31 Marzo e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC