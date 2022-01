Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: ecco il trailer finale

L’editore Square Enix e ha pubblicato il trailer finale per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Il nuovo capitolo della serie, fin da quando è stato presentato al panel dedicato al gioco, ha ricevuto molte critiche sia positive che negative. In quell’occasione, gli sviluppatori è stata mostrata un’anteprima della modalità multiplayer. Di recente per il titolo sono state rivelate le dimensioni su PlayStation 5.

Nel final trailer viene mostrato alcuni gameplay dei demoni del Chaos Lich, Kraken e Marilith . Inoltre nel video sono presenti anche che riguardano la storia del protagonista Jack e dei suoi compagni di viaggio i Guerrieri della Luce. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà in tutto il mondo il 18 marzo. Il produttore del gioco Jin Fujiwara ha anche affermato che il gioco di ruolo d’azione è più o meno una rivisitazione alternativa di Final Fantasy 1 , come pubblicato in una recente intervista su PlayStation Blog. Di seguito una panoramica del titolo:

In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?