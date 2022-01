The Walking Dead Saints and Sinners: annunciato il sequel

Il Survival Horror in VR, The Walking Dead Saints and Sinners festeggia in questi giorni il suo secondo anniversario e, per l’occasione, Skydance Interactive (sviluppatore del gioco) ha, a sorpresa, fatto un annuncio inaspettato.

“Non sarebbe stato il nostro secondo anniversario senza una sorpresa. Restate incollati alla sedia turisti! The Walking Dead: Saints & Sinners – Capitolo 2: Retribution sta arrivando.”

Annuncia il team di sviluppo su Twitter.

The Walking Dead Saints and Sinners Retribution, secondo capitolo della saga, consentirà ai giocator* di continuare le loro avventure nei panni di The Tourist mentre si fanno strada attraverso una New Orleans infestata dall’apocalisse di zombie.

Il titolo ha già visto due importanti aggiornamenti (qui per approfondire) che hanno ampliato la sua campagna di oltre 20 ore:

“The Trial” La modalità a ondate che da la possibilità di accumulare punti per acquistare potenziamenti e armi; “Aftershocks”: il più recente dei due aggiornamenti, permette ai giocatori di concentrarsi sulle missioni di fine gioco.

Nei due anni successivi al lancio, il gioco horror di sopravvivenza in VR open world ha realizzato entrate per 60 milioni di dollari, quindi l’annuncio di un gioco considerato un successo sia di critica che commerciale non era del tutto inaspettato.