Martha Is Dead: annunciate la colonna sonora su vinile e la Collector’s Edition

Wired Productions, e lo studio LKA hanno annunciato la Collector’s Edition di Martha Is Dead per PlayStation 5, che sarà disponibile in edizione fisica all’inizio del 2022. L’esclusiva Collector sarà venduta solo in una quantità limitata di 1.000 unità ed è ora disponibile per il pre-ordine per il mercato del Regno Unito ed Europa esclusivamente sul Wired Productions Store.

La colonna sonora sarà disponibile su triplo vinile ma è possibile anche acquistarla separatamente dalla Collector’s Edition con quantità fortemente limitata di 500 copie. Sviluppato su Unreal Engine 4, Martha Is Dead combina ambientazioni realmente esistenti a eventi storici degli ultimi anni della seconda guerra mondiale, superstizione, folclore e un forte disagio psicologico. Il gioco si apre nel profondo della campagna italiana mentre le forze Alleate e dell’Asse trasformano la nazione in un campo di battaglia. Trovate il contenuto della Collector’s Edition nell’immagine qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Martha Is Dead è un’analisi del lutto, delle relazioni e delle sfumature psicologiche di un periodo storico oscuro vissuto attraverso gli occhi di una giovane donna alla ricerca della verità, ma con segreti da nascondere.



Martha Is Dead è un oscuro thriller psicologico in prima persona ambientato nell’Italia del 1944 che confonde i confini tra la realtà, la superstizione e la tragedia della guerra. Mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso, viene rinvenuto il corpo dissacrato di una donna… Martha. Martha è morta e Giulia, sua sorella gemella, la giovane figlia di un soldato tedesco, deve affrontare il pesante trauma della perdita e le conseguenze del suo assassinio. La ricerca della verità viene coperta da un misterioso folclore e l’orrore della guerra si fa sempre più vicino.

Martha Is Dead sarà disponibile dal 24 febbraio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam e GOG.