Elon Musk’s Blastar, il videogame di Mr. Tesla

Elon Musk’s Blastar è un titolo poco noto ai più, ma che può vantare un autore decisamente famoso, ovvero il fondatore di PayPal, Tesla e Space X, si proprio il leggendario Elon Musk, quello che ha intenzione di mettere un chip nel cervello di tutti col nuovo, folle e visionario progetto, Neuralink. Attivissimo in tanti campi più o meno futuristici fin da piccolo, il nostro eroe non poteva certo non appassionarsi ai videogiochi negli scintillanti anni ottanta, ed ecco che, quasi trenta anni fa, nel 1984, realizza il suo primo, e purtroppo unico, videogioco, intitolato Blastar.

Elon Musk’s Blastar, all’epoca noto solo Blastar, è un titolo che il geniale imprenditore canadese, nato in Sudafrica e naturalizzato statunitense realizza a soli dodici anni, compilato in linguaggio BASIC per Commodore VIC 20 ed edito da una rivista specializzata, PC and Office Technology, che all’epoca compra il titolo per cinquecento dollari, una cifra non indifferente per quell’anno, soprattutto se a riceverla è un teenager. Il titolo si basa sul combattimento contro gli alieni, e c’era da aspettarserlo, vista la passione per lo spazio di Elon Musk. Non per niente uno dei progetti più recenti è la colonizzazione del pianeta Marte, visto che, secondo l’imprenditore, la Terra sarà sempre meno ospitale per i terrestri. Un titolo molto semplice, che si basa sul combattere un singolo invasore alieno, in diverse fasi d’azione.

Nove anni dopo il titolo Blastar sarebbe stato usato anche da Core Design per un gioco di ambientazione spaziale per Commodore Amiga. Dieci anni esatti dopo, invece, nel 1994, Elon Musk ha collaborato alla realizzazione di due nuovi titoli, Loadstar: The Legend of Tully Bodine e Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm, entrambi sviluppati da Rocket Science Games, Inc. per PC MS-DOS e SEGA Mega CD. Oggi è possibile giocare con il suo primo titolo in maniera del tutto gratuita sul web a questo indirizzo, grazie alla sua conversione in HTML 5.0. Il gioco, nella sua versione freeware per PC Windows, supporta anche un joystick o joypad aggiuntivo, ma è possibile giocarlo con il solo uso della tastiera, con comandi via frecce direzionali e barra spazio per lo sparo.