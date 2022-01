Fable e Gears of War: remastered in arrivo?

Fable e Gears of War sono due dei franchise di maggior successo di Microsoft, e sembra che l’azienda di Redmond stia preparando una remastered.

Sappiamo per certo che un nuovo gioco Fable è in fase di sviluppo ed è stato annunciato tempo fa. Gran parte del gioco è un mistero perché non abbiamo visto molto a parte il trailer iniziale (potete vederlo qui). Ci si aspettava che venisse mostrato durante l’E3 2021, tuttavia così non è stato.

Di recente gli studi di Fable hanno fatto nuove assunzioni (per approfondire) tra cui il nuovo Lead Writer per il progetto, questo forse suggerisce che il gioco è ancora lontano dall’essere rilasciato.

In uno dei recenti video, Shpeshal_Nick di Xbox Era Podcast, afferma che Microsoft potrebbe lavorare su qualcosa di interessante, sostenendo che potrebbe riservare il trattamento Master Chief Collection ad un altro franchise, ma che al momento non può dire quale.

E voi siete emozionati per un eventuale ritorno di Fable o Gears of War in una versione remastered?