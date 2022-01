Sea of ​​Thieves: nuova anteprima in arrivo il 27 gennaio

Tra i numerosi titoli di servizio live pubblicati nel corso degli anni, Sea of ​​Thieves di Rare è ancora molto popolare, avendo superato i 25 milioni di giocatori a ottobre 2021. Un nuovo evento di anteprima è stato annunciato per il 27 gennaio alle 18:00 GMT (le 19:00 in Italia) con il team di sviluppo che sta guardando tutte le avventure che attendono nel 2022. Apparentemente sarà l’anno più grande di sempre per il titolo.

Lanciato per la prima volta a marzo 2018 per Xbox One, Sea of ​​Thieves ha ricevuto un’accoglienza mista a causa dei suoi vari problemi e della mancanza di contenuti. È migliorato enormemente nel tempo prima di arrivare su Steam e essere aggiornato per Xbox Series X/S . Nel corso degli anni sono stati aggiunti anche nuovi contenuti per la storia, contenuti stagionali e collaborazioni, come La vita di un pirata, che presenta una nuova storia con Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.



Caratteristiche

Vasto open world : un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vita da pirata: gioca alle Storie assurde per vivere le campagne narrative uniche di Sea of Thieves e unisci le forze con il Capitan Jack Sparrow in una nuova storia.

Sea of ​​Thieves è ora disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.