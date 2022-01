Knights of The Old Republic: disponibile un nuovo aggiornamento

Un aggiornamento molto importante per Star Wars: Knights of the Old Republic è arrivato su Switch. A novembre 2021 il gioco ha ricevuto anche una versione fisica. Di recente è sono comparsi rumors che riguardo il sequel del titolo. È possibile accedere ai trucchi facendo clic tre volte sul joystick sinistro.

Questi includono la possibilità di aggiungere qualsiasi talento, potenza o abilità, aggiungere 1000 esperienza, aggiungere 5000 esperienza, aggiungere 10000 esperienza, abilitare Turbo Speed, creare un oggetto, generare un cheat bot, attivare la modalità screenshot e attivare la telecamera di volo. Trovate le note complete sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento su Switch:

Risolto un arresto anomalo che si verificava durante l’apertura di una cassetta di sicurezza su Taris in spagnolo.

Risolto un problema per cui le icone dei pulsanti errate venivano visualizzate in alcune istruzioni del tutorial.

Risolto un problema per cui le icone delle spade laser per i cristalli del Cuore del Guardiano e del Mantello della Forza non corrispondevano ai colori delle lame.

Risolto un problema per cui i colori delle icone di allineamento completo venivano scambiati.

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Quattromila anni prima dell’Impero Galattico, centinaia di Cavalieri Jedi sono caduti in battaglia contro gli spietati Sith e tu sei l’ultima speranza dell’Ordine Jedi. Riuscirai a padroneggiare l’incredibile potere della Forza e a salvare la Repubblica? O cadrai al richiamo del lato oscuro?

Caratteristiche

Un’epopea di Star Wars ambientata nell’era incontaminata prima dell’ascesa dell’Impero, piena di personaggi, creature, veicoli e pianeti unici.

Una profonda esperienza di gioco di ruolo con personaggi personalizzabili e scelte significative che influiscono sulla storia, sulla tua squadra e persino su te stesso.

Sfrutta il potere della Forza con oltre 40 abilità diverse e impugna la tua spada laser.

Star Wars: Knights of the Old Republic è disponibile per Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, dispositivi mobile, dispositivi Mac OS, PC tramite Steam.