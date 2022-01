Final Fantasy XIV Online celebra il lancio del Data Center dell’Oceania

Square Enix , celebra il lancio ufficiale del Data Center dell’Oceania per l’acclamatissimo MMORPG Final Fantasy XIV Online, oltre ad annunciare i vari modi in cui contribuirà a supportarlo. Il Data Center dell’Oceania, che arriva oggi insieme alla patch 6.08, sarà accessibile per la creazione di nuovi personaggi, mentre i trasferimenti tramite l’Home World Transfer saranno disponibili dal 26 gennaio. Oggi,, celebra il lancio ufficiale delper l’acclamatissimo MMORPG Final Fantasy XIV Online, oltre ad annunciare i vari modi in cui contribuirà a supportarlo. Il Data Center dell’Oceania,, sarà accessibile per la creazione di nuovi personaggi, mentre i trasferimenti tramite l’Home World Transfer

Ci saranno cinque mondi, tutti definiti “New Worlds: i giocatori che vi trasferiscono o vi creano nuovi personaggi riceveranno delle ricompense speciali, come:

Servizio di Home World Transfer gratuito per i giocatori che si trasferiscono da un altro mondo;

EXP doppi sia per i personaggi appena creati che per quelli trasferiti (fino al livello 80);

Gold Chocobo Feather e Silver Chocobo Feather che possono essere scambiate per speciali ricompense in-game;

E altro ancora..

Per festeggiare il lancio, abbiamo creato una mappa dell’Australia e della Nuova Zelanda con lo stile della mappa del mondo di Hydaelyn in-game. Include le maggiori città e i punti di interesse, oltre a una serie di creature del gioco che potrebbero essere familiari per chi vive in questa regione.

Il Data Center dell’Oceania, pensato principalmente per offrire una miglior esperienza di gioco nella regione dell’Oceania, segna anche la prima parte di un piano pensato per espandere la capacità dei server globali e ridurre la congestione dovuta al numero di giocatori in costante aumento.

Inoltre, data l’apertura del Data Center dell’Oceania, che aumenta le capacità dei server globali, e anche per il fatto che il tempo di gioco dei giocatori esistenti e le tendenze d’accesso stanno tornando gradualmente alla normalità, abbiamo deciso di riprendere le vendite della Starter Edition e della Complete Edition di FINAL FANTASY XIV Online a partire da oggi.

Ad oggi rimangono sospese le nuove registrazioni per la prova gratuita, ma la situazione verrà monitorata regolarmente per poterle riaprire in futuro.