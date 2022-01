Horizon Forbidden West: 12 minuti di video-anteprima da parte di IGN

Manca veramente poco all’uscita di Horizon Forbidden West, secondo episodio della saga con protagonista Aloy in sviluppo da parte di Guerrilla Games. Prima del lancio, Jonathon Dornbush di IGN ha avuto modo di giocare quattro ore, in una prima anteprima hands-on del gioco. Potete vedere il filmato, di 12 minuti, in fondo alla notizia.

Questo hands-on mostra una prima sezione del gioco, dove Dornbrush spiega alcune delle nuove aggiunte all’esplorazione, come una meccanica di arrampicata più intraprendente, oggetti come il Pullcaster e lo Shieldwing, e altro ancora. Dornbrush parla di alcuni dei nuovi tipi di missioni secondarie, di come le missioni secondarie sono destinate ad essere più gratificanti in generale. Vengono poi approfondite sezioni relative al combattimento, tra cui nuove abilità, nuove armi, nuove macchine da combattere come il Burrower, il Bristleback e lo Slitherfang, e anche il nuovo ambiente ad Arena in cui i giocatori saranno in grado di combattere una serie di macchine toste.

Questa anteprima affronta parti che svelano spoiler se non avete giocato il primo capitolo, andando a toccare le prime battute della storia e i personaggi di Horizon Forbidden West, evitando grandi spoiler. Se qualcuno non vuole però sapere nulla in merito ed arrivare con meno “nozioni” possibili prima di iniziare a giocare, farebbe però meglio a non vedere.

Qui sotto potete vedere il filmato, ricordandovi che Horizon Forbidden West sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 18 febbraio. Vi rimandiamo poi, qualora vogliate, al nostro editoriale sulla storia di Aloy.