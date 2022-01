Svelato il peso d’installazione di Sifu

Mentre il prossimo picchiaduro kung fu Sifu di SloClap si avvicina al lancio di febbraio, l’attesa per il gioco continua a salire. Non manca molto al suo rilascio, e nuovi dettagli su di esso stanno arrivando a ritmo regolare, come ad esempio le dimensioni del gioco su PS5.

Come da PlaystationSize su Twitter, un account che ha una solida esperienza nel tracciare gli aggiornamenti e le dimensioni dei file sul database PlayStation, su PS5, Sifu avrà una dimensione del file di soli 7,160 GB, per la versione 01.002.000, che presumibilmente significa che includerà gli aggiornamenti del day vone. Questa è una piccola dimensione di download per qualsiasi metrica, ma lo è doppiamente quando la si confronta con ciò che spesso si ottiene anche da esperienze relativamente piccole in questi giorni.

I pre-carichi per Sifu saranno attivi il 6 febbraio, anche se coloro che hanno l’edizione deluxe saranno in grado di iniziare a giocare a quel gioco. I pre-load dell’edizione deluxe iniziano il 4 febbraio.

Sifu uscirà per PS5, PS4 e PC l’8 febbraio.