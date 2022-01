Sifu: svelata la lista trofei del titolo SloClap

La data di uscita del picchiaduro Sifu di SloClap è ormai imminente, ed è stata quindi rilasciata la lista dei trofei, che permetterà ai giocatori di avere una buona quantità di obiettivi nel gioco.

In vista quindi dell’ormai prossima uscita del titolo, è stato rilasciato l’elenco dei trofei, sul sito Exophase che monitora a livello globale i vari achievement. Ce ne saranno 43 in totale di cui: 26 trofei di bronzo, 13 trofei d’argento, 3 trofei d’oro ed infine un trofeo di platino.

Molti trofei saranno nascosti e collegati alla trama del titolo. Sulla base di alcuni trofei, sarà possibile che la difficoltà per ottenere il trofeo di platino, sia considerevolmente alto; un trofeo d’oro, per esempio, chiede ai giocatori di terminare la trama del gioco con il personaggio che abbia un età 25 anni o inferiore, il che, considerando la difficoltà e le meccaniche di gioco e di invecchiamento del personaggio, sarà davvero complicato, facendo sì che i giocatori investino ore di gioco e tanta concentrazione per l’ottenimento di questo trofeo.

Sifu sarà disponibile per PS5, PS4, e PC dall’8 febbraio con una versione fisica in arrivo per le console nel periodo primaverile. Oltre ai dati dei trofei, è bene fare attenzione anche al peso di installazione del titolo all’interno delle console e PC.