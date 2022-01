Workshop Simulator: nuova data di rilascio

Ci sono grandi novità quest’oggi, lo sviluppatore polacco Intermarum ha annunciato la data di rilascio del suo nuovo progetto, Workshop Simulator.

Il titolo vi offre un accogliente rifugio con un’esperienza nostalgica e creativa incentrata sul ripristino di oggetti vintage attraverso lo smontaggio, la pulizia, la levigatura e la pittura e non solo, potrete esprimere la vostra creatività attraverso nuove creazioni.

La natura gratificante del titolo è data dall’utilizzo di strumenti e dell’artigianato, i quali sono affiancati da una storia commovente la quale punta a dare lezioni di pazienza e generosità attraverso le generazioni.

Sentirete la gioia di trasformare il vecchio in nuovo. Prendere oggetti vintage intricati e dare loro una seconda vita con tecniche di restauro tattile. Sabbiare lucidare, dipingere e assemblare oggetti di uso quotidiano per trasformarli nella vostra piccola opera d’arte. Vendete le vostre opere per finanziare il vostro laboratorio con strumenti migliori e più opportunità di restauro.

“C’è qualcosa nel restaurare oggetti e giocattoli che attinge a un senso di nostalgia, creatività e calore”, ha detto Marcin Książek, Creative & Art Director di Intermarum.

Il titolo uscirà il 10 Marzo 2022 per Pc, PlayStation e Xbox !