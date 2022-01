Overwatch: inizia l’anno della tigre

Con l’avvicinarsi del capodanno cinese, Blizzard Entertainment ha rilasciato per Overwatch un evento a tema per un breve periodo di tempo, ovvero, quello del capodanno lunare che ha luogo nel mese che verrà tra pochi giorni. L’evento dell’anno della Tigre inizia oggi 25 gennaio, terminerà il 15 febbraio ed offrirà nuovi oggetti leggendari, cosmetici, sfide settimanali ed una modalità di gioco.

Finora da parte di Blizzard è stato annunciato sul proprio profilo Twitter, che verranno rilasciate due nuove skin leggendarie: Seolbhim Mercy e Nezha Tracer. Ci saranno in arrivo altre skin leggendarie a tema per altri personaggi, insieme a sfide settimanali con l’obiettivo di sbloccare spray gratuiti, icone giocatore e sarà anche possibile riuscire a sbloccare skin epiche durante l’evento. Per quanto riguarda le modalità di gioco, ci sarà il ritorno di Capture the Flag, anche se resta da vedere se saranno disponibili altre modalità ancora.

Overwatch è attualmente disponibile su PC, PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch con il sequel attualmente in fase di sviluppo, anche se in ritardo sulla tabella di marcia. Blizzard Entertainment è stata recentemente acquistata dal colosso Microsoft che cerca di avere alcuni contenuti esclusivi per le piattaforme della Xbox. Resta da vedere che tipo di impatto avrà su Overwatch ed il suo sequel dopo l’acquisto.