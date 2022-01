Star Wars: EA e Lucasfilm Games confermano tre nuovi giochi

Electronic Arts, in collaborazione con Lucasfilm Games, ha annunciato che Respawn Entertainment svilupperà tre nuovi titoli di Star Wars. Uno di questi è il prossimo Star Wars Jedi con il game director Stig Asmussen e il suo team.

Il secondo titolo è un nuovo sparatutto in prima persona diretto da Peter Hirschmann, per il quale i lavori sono appena iniziati. Hirschmann ha precedentemente lavorato come executive producer sui titoli originali di Star Wars Battlefront e anche come VP of development in LucasArts.

“Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di Star Wars è un sogno che si avvera per me, perché questa è una storia che ho sempre voluto raccontare”.



Il terzo titolo viene sviluppato insieme alla neonata Bit Reactor che è guidata da Greg Foerscth (che in precedenza ha lavorato come art director per XCOM 2 e XCOM: Enemy Unknown). Sarà un nuovo gioco di strategia su cui Bit Reactor sta conducendo lo sviluppo. Il fondatore di Respawn e Group GM Vince Zampella supervisionerà “questa nuova fase della relazione tra EA e Lucasfilm, basandosi sulla premiata storia di Respawn nello sviluppo di giochi e sulla sua esperienza nel raccontare avvincenti storie di Star Wars”.

Nel frattempo, il VP di Lucasfilm Games Douglas Reilly ha dichiarato che

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con i superbi sviluppatori di talento di Respawn. Hanno dimostrato l’eccellenza nel raccontare epiche storie di Star Wars insieme al miglior gameplay in diversi generi e non vediamo l’ora di portare altre esperienze incredibili nella galassia lontana, lontana”.

Il Walt Disney Games SVP Sean Shoptaw ha aggiunto che

“Basandosi sui precedenti successi della nostra relazione con EA, questa nuova collaborazione evidenzia la fiducia e il rispetto reciproco condiviso tra i team di classe mondiale di EA, Respawn e Lucasfilm Games. Sostenuti dall’esperienza e dalla passione all’interno di ogni squadra, creeremo giochi originali emozionanti per un pubblico diverso in tutta la galassia di Star Wars”.

Anche se una data per il reveal di questi titoli non è ancora stata confermata, se ne potrà sapere di più prima dell’E3 2022 (molto probabilmente il 4 maggio, giorno della celebrazione annuale del franchise di Star Wars). Per quanto riguarda il prossimo titolo Star Wars Jedi, si dice che uscirà nel quarto trimestre del 2022. Noi attenderemo nuove notizie in merito.