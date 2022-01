Horizon Forbidden West: arriva un nuovo trailer

Un nuovo trailer è uscito oggi di Horizon Forbidden West, oltre ai 12 minuti di gameplay. Il sequel del grande gioco progettato dai ragazzi di Guerrilla Games, e ci mostra molte scene esclusive di storia legate ad Aloy e il suo prossimo viaggio. La Terra è in rovina, e la natura sta lentamente morendo. In cerca di risposte, la nostra eroina è determinata ad avventurarsi nell’Ovest Proibito, una remota regione del globo da cui pochi osano avventurarsi. Si dice che vivano tribù belligeranti, spinte da una spietata sete di guerra e battaglia, e una di queste è controllata da una guerriera molto capace di nome Regal. In qualche modo, è riuscita a trovare armi, truppe e persino il modo di controllare le bestie meccaniche, cosa che fino ad ora nessuno era riuscito a fare. Inoltre, il trailer ci mostra nientemeno che Sylens, e se avete visto o giocato il primo gioco, sapete che l’uomo è strettamente legato a HADES, l’intelligenza artificiale antagonista di Horizon Zero Dawn, il quale voleva sterminare la vita sul pianeta una seconda volta grazie all’esercito delle macchine. C’è una buona possibilità che Aloy lo incontrerà di nuovo, ma sarà pronta a distruggerlo per davvero, questa volta? Lo scopriremo sicuramente il 18 febbraio, quando Horizon Forbidden West uscirà su PlayStation 4 e 5 il 18 febbraio. Il trailer ha la seguente descrizione:

“Scopri cosa c’è in serbo per Aloy nell’Ovest proibito… Esplora terre lontane, combatti contro macchine sempre più grandi e impressionanti e incontra nuove e sorprendenti tribù nel lontano futuro del mondo post-apocalittico di Horizon.”