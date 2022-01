Leggende Pokémon Arceus: arrivano notizie sugli starter

Il nuovo trailer di Leggende Pokémon Arceus non porta niente di veramente nuovo, sulla carta. Ci mostra scene di gameplay già visti, come il sistema di crafting, le mappe d’esplorazione, il cast di personaggi eccetera. Ma la parte che sicuramente ha più incuriosito i fan è stata la sezione degli starter, in cui è arrivata la conferma ufficiale: Oshawott, Cyndaquil e Rowlet avranno una forma regionale finale come ultima evoluzione. Anche se il trailer non mostra la loro vera forma, ma bensì una sezione della silhouette, bisogna notare che questa è la prima volta in assoluto che Gamefreak decide di dedicare una forma regionale agli starter. Questa deve essere una decisione presa collegando Hisui e il passato della regione, e magari col passare degli anni, hanno perso queste forme poiché non le consideravano più necessarie per la loro sopravvivenza. In ogni caso, è bello vedere che stanno aggiungendo sempre più forme regionali, ed è interessante vedere le idee che riescono a tirare fuori dal cilindro. Oltre alla notizia della stampa di beneficienza a LRNZ, Leggende Pokémon Arceus sta per arrivare col botto. Non vediamo l’ora di vedere come performerà sulla Nintendo Switch il 28 gennaio, e se facciamo due calcoli, venerdì è appena dietro l’angolo.