Triangle Strategy: mostrato il trailer di Frederica Aesfrost

Un nuovo trailer di Triangle Strategy è stato finalmente rilasciato dopo tanto tempo di inattività, e Square Enix ci delizia con un pezzo di storia veramente importante, poiché si tratta della presentazione di uno dei personaggi giocabili, ovvero Frederica di Aesfrost. Una donna più legata al pragmatismo che ai bagni di sangue, Frederica è senza dubbio uno dei membri più singolari della casata Aesfrost, poiché dopo un fallito matrimonio politico, adesso si ritrova coinvolta nel pieno della guerra, e se vorrà sopravvivere, dovrà fare una scelta importante: la salvaguardia di molti, o la dignità di pochi. Visto che Triangle Strategy è un gioco che si basa sulle scelte prese dai personaggi, per mano del giocatore, è curioso vedere quali possano essere le scelte della ragazza, considerati gli ideali degli altri membri della squadra. Detto questo, Frederica non è completamente ignara all’arte della guerra, semplicemente non le piace condurla. Avendo grandi abilità come stratega, la signora di Aesfrost sa come condurre i propri eserciti alla vittoria, e si assicurerà che chiunque stia dalla sua parte riesca a vincere ogni scontro.

“Scopri Frederica, Signora di Aesfrost, e le scelte e i personaggi che dovrai affrontare nel secondo trailer del personaggio e della storia di Triangle Strategy. Metti alla prova il peso delle tue convinzioni in questo prossimo gioco di ruolo strategico a turni di Square Enix. Le decisioni che prendi determinano chi si unisce a te, influenzeranno il percorso intrapreso dalla storia e, in definitiva, il suo risultato. Chi si alzerà e chi cadrà?”