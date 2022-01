Life is Strange Remastered Collection: mostrata anteprima

Oggi è stato mostrato un video speciale di Life is Strange Remastered Collection, e ci mostra un’anteprima di ben 5 minuti su tutti i miglioramenti apportati al gioco in questa nuova edizione. Considerando che questa versione sarebbe anche atterrata sulle console next gen, era ovvio che Square Enix avrebbe apportato delle sostanziose modifiche per preservare l’aspetto grafico e visivo, dando nuova luce alle due iconiche protagoniste del gioco: Max e Chloe. Il gioco porta tante novità sul tavolo, quindi vediamo il tutto con un occhio critico. Nel video ci sono parecchi elementi da notare, per esempio:

risoluzione 4K nativa con Unreal 4 e un sistema d’illuminazione ricostruito;

modelli dei personaggi nuovi e rielaborati per il 4K con più poligoni;

animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati;

espressioni facciali di Max più dettagliate grazie a degli effetti speciali del viso aggiornati;

espressioni facciali e occhi di Nathan e Chloe rielaborati;

sincronizzazione labiale completa;

ambienti nuovi e aggiornati con riflessi e texture;

Infinte, vi ricordiamo che la raccolta Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile su Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now e PC (Steam) dal primo febbraio 2022, anche se effettivamente doveva uscire in origine molto prima, ma Square Enix ha avuto un problema tecnico che doveva risolvere prima del rilascio, quindi hanno posticipato la sua uscita. Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One saranno compatibili anche con le nuove console PlayStation 5 e XBOX SERIES X|S. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile prossimamente.