Little Orpheus: data di rilascio confermata

Quest’oggi ci sono novità da parte del Publisher Secret Mode e lo sviluppatore The Chinese Room per il loro ultimo progetto, Little Orpheus ! Quest’oggi ci viene annunciata la data di rilascio.

Il titolo è ambientato nel 1962, la NASA sta tentando di mandare un uomo sulla luna. In un angolo remoto della Siberia, un cosmonauta sovietico sta andando nella direzione opposta. Il Compagno Ivan Ivanovich viene lanciato all’interno di un vulcano spento nella sua capsula da esplorazione, Little Orpheus, per raggiungere il centro della Terra. Scompare improvvisamente.

Riappare tre anni dopo, sostenendo di aver salvato il mondo. Ha però perso la bomba atomica che alimentava Little Orpheus. Viene portato in un bunker segreto nelle profondità degli Urali per essere interrogato dal temibile generale Yurkovoi, un uomo così terribile che nemmeno Stalin vorrebbe offrirgli da bere.

Il Generale si rimbocca le maniche, fissa Ivan con occhi di ghiaccio e dice:

Dove sei stato, compagno? E dove si trova la mia bomba?

Ivan ricambia il suo sguardo e risponde:

“Beh, generale, probabilmente non mi crederà, ma farò del mio meglio. Perché è iniziata così…”

Avventuratevi insieme al nostro coraggioso ma sfortunato eroe, mentre scopre civiltà perdute, regni subacquei, giungle preistoriche e terre al di là di ogni immaginazione. Sbalorditevi mentre lotta contro tribù di Menkv umanoidi e sfugge alle grinfie di orribili mostri! Gioite mentre supera ostacoli insormontabili e porta il socialismo nei mondi sotterranei!

Il titolo è un’avventura a scorrimento in technicolor ispirata a film classici come Flash Gordon, Sinbad e La terra dimenticata dal tempo. Il platforming e gli enigmi sono tanto semplici quanto variegati, in modo da soddisfare sia i giocatori casual che gli avventurieri più esperti.

Il titolo uscirà il 1 Marzo per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC