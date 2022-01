Battlefield 2042: uscito dalla top 50

Il titolo multiplayer di EA e Dice ha recentemente avuto un aggiornamento, che purtroppo non è bastato per salvare Battlefield 2042 dall’insuccesso. Il gioco ha già avuto un altalenante lancio, e la mancanza di miglioramenti necessari hanno fatto allontanare gli utenti dal titolo.

La serie di Battlefield ha spesso avuto degli alti e bassi per quanto riguarda i lanci dei suoi titoli, ma stavolta, quello di Battlefield 2042 è quello più complicato. Il gioco è stato accolto non proprio a braccia aperte dalla critica, mentre l’opinione dei giocatori è stata davvero negativa. C’è anche da considerare che gli aggiornamenti e le correzioni hanno tardato ad arrivare, facendo sì che la prima stagione del suddetto sparatutto in prima persona, non inizi prima di marzo. Questa situazione ha avvilito i giocatori che hanno deciso di andare su altri titoli FPS, rendendo Battlefield 2042 il gioco meno giocato attualmente. La situazione a fatto sì che negli Stati Uniti uscisse dalla top 50 dei giochi più giocati.

Come è stato notato su ResetEra, forum dedicato ai videogame, che secondo le classifiche Microsoft, la cosa non sta andando per niente bene sulle piattaforme su cui è possibile giocare al titolo sfortunato. Tuttavia nel Regno Unito sta andando leggermente meglio, rimanendo al 44° posto della top 50.

Sempre negli Stati Uniti, cinque giochi Call of Duty sono presenti tra i primi 50 posti, mentre Dice con Star Wars Battlefront II di EA è presente al 43° posto. Allo stesso modo, nel Regno Unito, ci sono quattro giochi Call of Duty sopra Battlefield 2042, con il già citato titolo di Star Wars al 38° posto.

Il titolo recentemente uscito non sta avendo più fortuna nemmeno su Steam, contando attualmente un numero massimo di giocatori simultanei nelle prime 24 ore di gioco, poco più di 5.700 utenti. Il numero medio di giocatori negli ultimi 30 giorni è stato di oltre i 9.700 utenti, sempre più in calo.

Ci sono report che hanno affermato che EA è stata poco soddisfatta dai risultati del titolo, tanto che la casa sviluppatrice sta considerando ogni opzione disponibile per riportare il gioco in carreggiata, inclusa l’idea di rendere Battlefield 2042 un free-to-play, idea annunciata su Twitter dal profilo dell’omonimo gioco.

Battlefield 2042 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4.