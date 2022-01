Paper Dolls II: da oggi disponibile su console

Eppure, gli spiriti dei morti non sono le vostre uniche preoccupazioni. Come il terrore incombe in ogni angolo, si deve tentare di rimanere calmi e risolvere i misteri all’interno. Mettendo insieme ciò che è successo lì, otterrete le conoscenze necessarie per aprire un cancello, un cancello che è stato sigillato chiuso per un centinaio di anni.