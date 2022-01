Forza Horizon 5: nuovo record di giocatori

In un precedente articolo si è già parlato del grande successo del simulatore automobilistico, che ha portato tanti giocatori a cimentarsi in questo nuovo titolo della serie; Forza Horizon 5 sta continuando a ricevere critiche positive e nuovi piloti sulle sue piste.

All’inizio dei questo mese si è saputo che il gioco ha attirato oltre 15 milioni di utenti in poco tempo, ovvero dal suo lancio di novembre dell’anno scorso fino ad ora. Non sorprende che Microsoft abbia confermato che il numero sia leggermente aumentato, inoltre, recentemente il CEO della suddetta azienda, Satya Nadella (tramite il tweet di Benji Sales), ha confermato che Forza Horizon 5 ha accumulato più di 18 milioni di giocatori sin dalla data di lancio.

Con questi dati e con Halo Infinite, che ha superato più di 20 milioni di giocatori, nella casa di sviluppo si sentono chiaramente soddisfatti per questo successo, ma non sono stati forniti dati di vendita esatti al pubblico; c’è da immaginarselo, visto che il titolo è disponibile anche con il servizio in abbonamento Game Pass.

Secondo le statistiche, il pubblico di giocatori aumenterà grazie al successo del gioco, facendo tornare utenti in pausa dal titolo e facendo avvicinare altri giocatori per la prima volta alla serie automobilistica sportiva.

Forza Horizon 5 è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.