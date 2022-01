Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: trailer sul combattimento

Di recente l’atteso titolo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha ricevuto il trailer finale da parte dell’editore Square Enix e sono state rivelate le dimensioni su PlayStation 5. Il nuovo capitolo della serie, fin da quando è stato presentato al panel dedicato al gioco, ha ricevuto molte critiche sia positive che negative. In quell’occasione, gli sviluppatori è stata mostrata un’anteprima della modalità multiplayer.

Un nuovo video ( soggetto a limiti di età) è stato pubblicato sul canale YouTube di Final Fantasy che mostra le basi del combattimento presenti nel prossimo capitolo della serie. Il trailer presenta vari gameplay che spiegano come funzionano i meccanismi delle basi della battaglia, le Classi, delle abilità e del multiplayer. Nella battaglia è possibile combattere sia con attacchi fisici( utilizzando le armi in dotazione) sia evocando e lanciando magie. Nel gioco è possibile scegliere tra diverse Classi e ogni Classe può creare diverse combo e abilità per sferrare attacchi unici molto potenti. Per quanto riguarda il multiplayer, combattendo insieme agli altri giocatori è possibile ottenere equipaggiamento raro. Di seguito una panoramica del titolo:

In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?