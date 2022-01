Blizzard: nuovo titolo survival in sviluppo

Blizzard sta lavorando a un titolo Survival per PC e console. In accordo con quanto dichiarato, il gioco sarà ambientato in un universo completamente nuovo. Sarà “pieno di eroi che dobbiamo ancora incontrare”, “storie ancora da raccontare” e “avventure ancora da vivere”. Queste sono tutte le informazioni che sono state pubblicate (qui).

La mancanza di informazioni è probabilmente dovuta allo stadio embrionale dell’opera. Lo studio sta assumendo per cinque posizioni artistiche, due designer e quattro ingegneri del software. Qualora foste interessati e decideste di candidarvi potreste farlo qui.

Ricordiamo anche però che Activision Blizzard è stata al centro di accese polemiche ed accuse per sessismo e molestie che la hanno portata a doversi difendere in una causa legale in California (per approfondire). Da quel momento sono in atto tutta una serie di “ristrutturazioni” e piani per migliorare il proprio sistema di reclutamento e di talenti.

A tal proposito, la stessa Blizzard ha formato un nuovo comitato per la “responsabilità sul posto di lavoro” che mira a “misurare i progressi e garantire la responsabilità”.

Molti dipendenti, però, credono che questa mossa non sia sufficiente per cambiare le cose, chiedendo ancora a gran voce le dimissioni del CEO Bobby Kotrick (per approfondire).