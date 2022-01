Call of Duty: impegni contrattuali dovrebbero portare i prossimi tre giochi su PlayStation

Quando Microsoft ha acquistato Activision, ci si è chiesto come gli sviluppatori prima in accordo con Sony, avrebbero lavorato successivamente. Secondo quanto riferito in precedenza, l’azienda della serie Call of Duty è al lavoro per far uscire i nuovi giochi sulle piattaforme Playstation.

Si sa che ci sono obblighi contrattuali che vedranno Activision rilasciare almeno tre nuovi giochi del rinomato sparatutto in prima persona, sulla piattaforma rivale della Xbox. Una delle domande che vengono poste frequentemente è come Microsoft gestirà l’esclusività delle future versioni dei titoli Activision, più nel dettaglio, come verranno gestiti i giochi.

Sul profilo Twitter di ModernWarzone, si è saputo che il dirigente dell’azienda statunitense di Microsoft e CEO della stessa, Phil Spencer, ha da poco dichiarato che l’azienda si sarebbe impegnata a mantenere il suddetto titolo su Playstation, mentre Sony resta fiduciosa che Microsoft rispetti gli accordi contrattuali già esistenti con Activision.

Secondo quanto riferito, Activision si era già fatta carico di un accordo con Sony diverse settimane prima dell’acquisizione di Xbox, che li vedrà rilasciare i prossimi tre giochi della serie sparatutto su Playstation e Xbox. Ciò includerà il presunto Call of Duty 2022: Modern Warfer 2 in uscita quest’anno, un Call of Duty: Warzone 2 in sviluppo attualmente, ed infine, un altro Call of Duty nel 2023 in lavorazione presso Treyarch. Secondo il noto insider Tom Henderson, sia Warzone 2 che il nuovo titolo in lavoro, salteranno le console di vecchie generazioni, quali la PS4 e Xbox One, e verranno rilasciati solo per le piattaforme di nuova generazione e per PC.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, probabilmente non sarà finalizzata fino al prossimo anno, quindi sarà improbabile che tutti i titoli di Activision in uscita prima di allora siano esclusivi per Xbox. In seguito a questo evento, report recenti affermano che la serie dello sparatutto si allontanerà dalla possibilità che venga rilasciato un nuovo titolo all’anno.

Qui sotto potete vedere il tweet di Phil Spencer di qualche giorno fa, in cui ribadiva la volontà di mantenere gli accordi.