Halo Infinite: supera 20 oltre milioni di giocatori

Halo Infinite è stato oggetto di critiche positive e negative negli ultimi mesi riguardo le playlist e i suoi aggiornamenti. La sua campagna per giocatore singolo e la componente multiplayer free-to-play sono state entrambe accolte bene dalla critica e dal pubblico. Inoltre è previsto un nuovo grande aggiornamento per il mese di febbraio.

Microsoft ha annunciato che attraverso la sua componente multiplayer e la campagna per giocatore singolo, Halo Infinite ha superato oltre 20 milioni di giocatori dal lancio. Con il gioco disponibile su Game Pass e la sua componente multiplayer free-to-play, non c’è chiarezza su quanto esattamente abbia venduto lo sparatutto, ma Microsoft ha confermato che il gioco ha goduto del più grande lancio mai visto nella storia di Halo. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Caratteristiche

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.

With over 20 million Spartans joining us so far, we’re thrilled to announce that #HaloInfinite is the biggest launch in Halo franchise history!

Thank you, everyone, for joining us on the next step in this great journey. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr

— Halo (@Halo) January 25, 2022