Riot Games denuncia Imba Technology

Riot Games ha intentato una causa contro lo sviluppatore vietnamita Imba Technology (per approfondire), che accusa di aver copiato League of Legends con il suo gioco I Am Hero: AFK Tactical Teamfight.

La denuncia, depositata la scorsa settimana presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, afferma che, grazie al successo di League of Legends, gli sviluppatori di I Am Hero: AFK Tactical Teamfight hanno cercato di sfruttare tale popolarità e buona volontà presentando versioni knock-off dei campioni di LoL nel proprio gioco.

Riot sostiene che il nome del gioco sia un riferimento diretto allo spin-off di League of Legends Teamfight Tactics, mentre gli eroi che presenta sono stati “deliberatamente progettati per essere sostanzialmente e in modo confuso simili ai campioni di LoL”.

Non sono solo i nomi dei personaggi che Imba ha copiato, dice Riot Games, ma anche la lore ad essi associata.

Un esempio fornito nella causa riguarda il personaggio di LoL Teemo. I Am Hero presenta un personaggio di nome Tomee e la sua storia è la stessa di quella di League of Legends, quasi parola per parola. Anche il gameplay del titolo e le abilità del personaggio sono stati presi da League of Legends, continua la causa.

Riot Games chiede il risarcimento dei danni e cessazione delle vendite per violazione del copyright e spiega di aver inviato una lettera di cessazione e abbandono a Imba nel dicembre 2021, alla quale lo sviluppatore ha risposto, ammettendo che “alcuni dei contenuti del suo gioco erano sostanzialmente simili a quelli di LoL ma negando di essersi impegnato in violazione del copyright”, afferma la causa. Qui sotto potete vedere il confronto tra Teemo e Tomee.