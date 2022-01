Overwatch: dettagli evento anno lunare

In un precedente articolo è stato annunciato il via dell’evento del capodanno lunare per Overwatch. L’evento dell’anno della Tigre è ora disponibile sullo sparatutto in prima persona.

Come già annunciato in precedenza, ci sono due skin dedicate a Tracer ed a Mercy, ma sarà possibile ottenere tre skin epiche, icone giocatore e spray tramite le sfide settimanali, per gli eroi Ashe, Soldato 76 e Wrecking Ball. Per quanto riguarda gli oggetti cosmetici, ci sono due nuove emote che vedono come protagonisti la cecchina Widowmaker ed il cyborg samurai Genji, insieme ad un nuovo highlight intro per il monaco robotico Zenyatta.

Già da prima si sapeva che sarebbe stata aggiunta la modalità di gioco Capture the Flag, e che avrebbero seguito altre modalità ancora, che sono la CTF Blitz e la Bounty Hunter. Quest’ultima modalità di gioco è letteralmente una caccia all’uomo: la prima persona che ottiene un uccisione in una partita avrà una taglia sulla propria testa, diventando il bersaglio di tutti i giocatori avversari per ottenere punti. Chi riesce ad ottenere la taglia uccidendo il bersaglio, diventerà bersaglio a sua volta.

L’anno della tigre, annunciato con un trailer qui sotto, sarà disponibile fino al 15 febbraio per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch.