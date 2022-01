Unity compra Ziva Dynamics, la annuncia Emma

Unity, la società responsabile dello sviluppo e della distribuzione dell’omonimo motore di gioco, ha annunciato tramite un post sul blog del sito web di Unity, Twitter e Youtube di aver acquisito la società Ziva Dynamics, responsabile della creazione di personaggi e qualsiasi altra creatura vivente in tempo reale.

L’acquisizione è stata annunciata da una persona virtuale creata da Ziva Dynamics, Emma, ​​che era in esecuzione in tempo reale nel motore Unity e offre a tutti un’idea di cosa questa tecnologia consenta di fare.

Unity ha già fatto acquisizioni di questo tipo come nei casi di Weta Digital, SpeedTree, SyncSketch, Pixyz e RestAR, e spiega che l’acquisto li aiuterà a rendere strumenti all’avanguardia accessibili e disponibili a tutti i creatori.

Ziva ha lavorato a giochi come Senua’s Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory, programmi TV come Game of Thrones e film come Godzilla vs. Kong.