Reverie Knights Tactics: pubblicato il trailer di lancio

Reverie Knights Tactics il nuovo gioco di ruolo tattico a turni di 1C Entertainment e 40 Giants Entertainment, ha ricevuto un nuovo trailer di lancio. Il gioco è appena arrivato su Switch. Reverie Knights Tactics è un gioco di ruolo tattico a turni con battaglie strategiche in griglie isometriche in cui ogni decisione che prendi può alterare la storia e il modo in cui configuri i personaggi. Di seguito trovate la panoramica del titolo tramite Steam:

Intraprendete una spedizione alla ricerca di Lennorien, la città elfica perduta da tempo per salvare i tuoi cari, mentre combattete la minaccia dei goblin che ha sparso il terrore in tutto il continente. Guidate il tuo gruppo di eroi, ognuno con abilità che ti consentono di utilizzare più strategie di battaglia per sconfiggere i tuoi nemici. Scoprite un mondo fantastico con mappe profonde e esplorazione di scenari in un’avventura epica, in stile romanzo visivo. Create nuovi oggetti e accessori dai tesori che raccogli e usali come vantaggio tattico ogni volta che configuri i tuoi personaggi.

Caratteristiche

Trama guidata dalle decisioni : prendete diverse decisioni attraverso le tue missioni, influenzando la storia e le reazioni degli altri personaggi.

personalizzate gli attributi delle prestazioni, le abilità e gli accessori del personaggio.

raccogliete potenti oggetti mentre esplorate il mondo e scoprite combinazioni per creare nuovi oggetti.

viaggiate attraverso un'ampia mappa, sbloccando missioni segrete, risolvendo enigmi ed esplorando scenari e dungeon malvagi.

controllate 4 diversi eroi, ognuno con abilità e abilità speciali e distinte, consentendo molteplici strategie di battaglia.

manipolate parti degli ambienti di battaglia e usate gli effetti degli scenari a vostro vantaggio.

Griglie di battaglia multiple: ogni battaglia contiene una griglia isometrica diversa, rendendo ogni battaglia un'esperienza unica.

Reverie Knights Tactics è disponibile su PlayStation 4, PC tramite Steam, Xbox One e ora anche su Nintendo Switch.