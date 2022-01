Modern Warfare 2 conclude la serie di reboot?

Apparentemente Call Of Duty: Modern Warfare 2, che secondo i rumor dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno (per approfondire), sarà il capitolo finale della serie di reboot dei Modern Warfare.

Call Of Duty 4: Modern Warfare ha garantito al franchise un grande successo quando fu lanciato nel 2007, successo che si è tradotto nella realizzazione di due sequel uno nel 2009 ed uno nel 2011.

Nel 2019 cominciarono a circolare dei rumor secondo i quali Infinity Ward aveva iniziato a sviluppare il quarto capitolo della saga dei Modern Warfare, smentiti però dall’annuncio del reboot dell’intera serie.

Con una storia completamente nuova, gli sviluppatori hanno dato la possibilità di interagire con volti nuovi e conosciuti del franchise.

Nonostante il reboot e la serie principale fossero completamente separati, molti fan avevano dato per scontata l’uscita, anche in questo caso, di una trilogia completa.

Un insider (RalphsValve) ha però ridimensionato le aspettative dei giocatori dichiarando che la serie si concluderà con Modern Warfare 2, in uscita entro l’anno.

Call of Duty: Modern Warfare II intends to conclude the Rebooted Series pic.twitter.com/24dePBMRol

— Ralph (@RalphsValve) January 26, 2022