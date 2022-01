Death’s Gambit Afterlife: in arrivo il DLC Ashes of Vados questa primavera

L’ editore Serenity Forge e lo sviluppatore White Rabbit lanceranno Death’s Gambit: Afterlife per Xbox One questa primavera, hanno annunciato le società. Inoltre alla fine dell’anno scorso l’editore Serenity Forge ha confermato che Death’s Gambit: Afterlife sarebbe stato rilasciato su Switch. Il gioco è finalmente uscito ed è previsto un DLC per questa primavera intitolato Ashes of Vados. L’espansione sarà disponibile per tutte le piattaforme. Di seguito una panoramica di Ashes of Vados, tramite Serenity Forge:

Ashes of Vados introduce un nuovissimo incontro con un boss con una variante del boss eroico drasticamente diversa che concluderà il filo conduttore finale di Death’s Gambit: Afterlife . Inoltre, Ashes of Vados metterà alla prova il tuo coraggio con il livello di sfida platform definitivo e una nuova arena con entrambe le modalità boss rush e orda. Il contenuto scaricabile renderà anche più vivaci le nuove versioni del gioco con modificatori di gioco alternativi che capovolgeranno completamente l’esperienza, con modalità come oggetti casuali, modalità eroica forzata e hardcore. Tutte queste nuove sfide hanno una serie di ricompense, quindi esci e conquista Ashes of Vados.

Di seguito una panoramica di Death’s Gambit: Afterlife tramite Steam:

Death’s Gambit è un platformer 2D con marcati elementi GDR. Nel cuore di Siradon giace la promessa dell’immortalità. Diventate il braccio destro della Morte e sfidate gli eterni guardiani del regno, fronteggiando una lotta eterna per purificare le loro anime. Ma quale ricompensa attende un fedele servitore della Morte?

Caratteristiche

Classi dei personaggi e personalizzazione – Scegli tra sette diverse classi giocabili, sali di livello, seleziona i tuoi talenti preferiti e aumenta le tue chance di sopravvivenza.

Boss incredibili – Dai la caccia a mostri giganti e ad altre creature leggendarie. Ogni boss metterà alla prova le tue abilità e, per vincere, sarà necessaria una certa dose di strategia.

Death’s Gambit: Afterlife è disponibile per PlayStation 4, PC tramite Steam, Nintendo Switch.