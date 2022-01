AI The Somnium Files nirvanA Initiative: novità sui personaggi

Spike Chunsoft ha pubblicato diverse novità riguardo ai protagonisti di AI The Somnium Files nirvanA Initiative, sequel dell’avventura thriller/fantascientifica uscita nel 2019. Grazie alle nuove informazioni possiamo saperne di più riguardo i quattro personaggi principali, due dei quali già presenti nel primo episodio, Mizuki e Aiba, a cui si aggiungono Ryuki e la sua IA Tama.

Queste le loro descrizioni:

Mizuki

Doppiatrice: Corina Boettger

Doppiatrice giapponese: Tomoyo Kurosawa

Il nuovo agente speciale dell’ABIS (Psyncer)

Una Psyncer che usa la macchina Psync per infiltrarsi nel cervello dei sospetti e dei testimoni chiave. Mizuki ha perso il suo occhio sinistro e ora è dotata di un occhio sostitutivo dotato di intelligenza artificiale avanzata (l’AI-Ball “Aiba”). Nonostante sia ancora una studentessa delle superiori, le sue forti abilità fisiche e la sua mente intelligente le hanno fatto guadagnare una sistemazione speciale nell’ABIS.

Aiba

Doppiatrice: Erika Harlacher

Doppiatrice giapponese: Akari Kito

Assistente Investigatrice

Un’IA autonoma che di solito ha la forma di un bulbo oculare che risiede nell’orbita sinistra di Mizuki. Il suo compito è quello di assistere Mizuki durante le indagini collegandosi alle reti per raccogliere informazioni e utilizzando funzioni speciali come i raggi X e i termografi. Poiché ha lavorato come assistente investigatrice per molto tempo, è esperta nel leggere la psicologia umana e gli stati emotivi.

Ryuki

Doppiatore: Stephen Fu

Doppiatore giapponese: Atsushi Tamaru

Il nuovo agente speciale dell’ABIS (Psyncer)

Un investigatore alle prime armi con un forte senso della giustizia. Tuttavia, non è il tipo dal sangue caldo; ha una natura riservata e gentile. È un giovane ben istruito. Purtroppo, sia i suoi genitori che suo fratello sono morti… Lottando attraverso il suo passato doloroso, mira a risolvere casi difficili con la sua partner, Tama, che è impiantata nella sua cavità oculare sinistra.

Tama

Doppiatrice : Anairis Quiñones

Doppiatrice giapponese: Ai Kakuma

Assistente investigatrice

Come Aiba, è una AI-Ball dotata di intelligenza artificiale avanzata. Di solito si trova nella cavità oculare sinistra di Ryuki e lo supporta nel suo lavoro. Ha una qualità materna, essendo sia severa che gentile (anche se è al 90% severa…). Ispira Ryuki frustando il suo sedere quando è in forma “umana”. Per pura coincidenza, è anche un personaggio sadico che si diverte letteralmente a frustare il sedere.

Annunciato quest’estate, ricordiamo che AI The Somnium Files nirvanA Initiative arriverà a primavera 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.