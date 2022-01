Crysis 4 annunciato ufficialmente da Crytek

Crytek ha annunciato ufficialmente Crysis 4. Da sempre riferimento per la sua qualità tecnica, il franchise torna dopo le recenti remaster dei primi tre capitoli. A quasi dieci anni di distanza da Crysis 3, arriverà dunque il nuovo episodio della saga.

Crytek ha infatti recentemente condiviso sui suoi canali social un teaser trailer che conferma che il prossimo capitolo del franchise è in lavorazione. Il video è abbastanza criptico e mostra una sfera rossa che esplode, alcuni pilastri esagonali che sorgono dal terreno, un’inquadratura di edifici fatiscenti e un flash molto veloce del casco di Prophet, con il video che termina mostrando un numero 4, confermando ufficialmente che Crysis 4 è finalmente in sviluppo.

L’annucio ufficiale arriva poco dopo che era trapelato da Crytek China sul social media cinese BiliBili, che era stato immediatamente rimosso. In ogni caso, non sono state rese disponibili ulteriori informazioni su quali piattaforme verrà lanciato, di cosa tratterà la sua storia e il suo gameplay, o anche quando verrà lanciato.

In un aggiornamento del blog pubblicato sul sito ufficiale di Crysis, il CEO di Crytek Avni Yerli ha detto che lo studio sta lavorando duramente per portare uno sparatutto veramente next-gen, con diverse posizioni nel team che cercano di reclutare più persone per il progetto. Ha anche confermato che il gioco è nella fase iniziale di sviluppo, dicendo:

“In questo momento il gioco è nelle prime fasi di sviluppo, quindi ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma abbiamo voluto darvi la notizia in questo momento perché siamo così eccitati per il futuro, e per farvi sapere che ascolteremo la nostra comunità”.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.