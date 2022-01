Huawei ha annunciato delle importanti novità in arrivo

Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia Huawei P50 Pro, l’ultimo arrivato nell’iconica Serie P che, come con i precedenti devicedella stessa famiglia, segnaun momento storico nella fotografia Huawei in cui ogni generazione di smartphone ha toccato un apice nell’estetica tecnologica e nella fotografia intelligente. Huawei P50 Pro segna il ritorno ai principi base della fotografia top di gammacon la fotocamera True to Life, le rivoluzionarie ottiche Huawei X De un’esperienza di fotografia tutta rinnovata. La fotografia Huawei raggiunge un ulteriore picco di qualità grazie a HUAWEI P50 Pro con l’introduzione di una nuova generazione di HUAWEI Image TM.

Con gli avanzatissimi sistemi di elaborazione dell’immagine e resa dei dettagli HUAWEI XD Optics e HUAWEI XD Fusion Pro incorporati in un sistema di fotocamere a doppia matrice la Dual-Matrix Camera, gli utenti possono godere di True-Chroma Shot, perfetta nitidezza dell’immagine, elevata gamma dinamica e funzionalità di snapshot intelligenti migliorate.Le linee da classica istantanea della fotocamera combinano forme funzionalità in un’iconica forma a doppio anello. Alimentato da EMUI 12, il software di HUAWEI P50 Pro permette una nuova modalità di interazione incentrata sull’utente.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha dichiarato:

La serie HUAWEI P è da sempre votata alla nostra passione per la fotografia e alla ricerca della migliore qualità, estetica ed esperienza fotografica. Il nuovo HUAWEI P50 Pro rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’eccellenza delle fotocamere Huawei, nonché un cambio di paradigma nella fotografia mobile, nell’estetica del design e nelle esperienze in tutti gli scenari. Incorporando HUAWEI XD Optics in uno smartphone per la prima volta, stiamo continuando a rendere possibile l’impossibile dando il via a una nuova era della fotografia per smartphone.

Filosofia del design pura ed elegante, la serie HUAWEI P ha sempre offerto la perfetta combinazione di estetica e fotografia, sin dal debutto con P9 dell’innovativo design a doppia fotocamera. Ora, HUAWEI P50 Pro introduce un nuovissimo design con la fotocamera Dual-Matrix. La sua struttura a doppio anello è un classico, a simboleggiare le infinite possibilità di fotografia dello smartphone. Huawei è da tempo leader nel design e nella produzione di smartphone e la Serie P ha da sempre segnato con il lancio di ogni smartphone il debutto di un signature color, una colorazione esclusiva dei device della famiglia P. HUAWEI P50 Pro è infatti disponibile in due bellissime finiture premium: Cocoa Gold e Golden Black. HUAWEI P50 Pro, pur mantenendo una linea sottile e un peso contenuto, è dotato di uno schermo più grande e una batteria più capiente con un design comodo e facile da tenere in mano. HUAWEI P50 Pro ha un display in vetro curvo 3D, con un’unica fotocamera selfie grandangolare in un foro di perforazione del display molto discreto al centro dello schermo, che garantisce un’esperienza coinvolgente.