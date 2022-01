Disponibile la demo di Dynasty Warriors 9 Empires

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Omega Force sono felici di annunciare che da oggi è disponibile una demo gratuita per Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5 del loro prossimo gioco tattico e d’azione, Dynasty Warriors 9 Empires. Il titolo aggiunge elementi strategici di guerra all’azione 1 contro 1.000 della venerata serie Dynasty Warriors di Koei Tecmo, mentre i giocatori intraprendono una missione per conquistare l’antica Cina.

La demo di Dynasty Warriors 9 Empires presenta i nuovissimi assedi evoluti del castello, incluse battaglie di invasione e difesa. Assalta il castello nemico o combatti per difendere la tua fortezza in questo avvincente tutorial. I signori della guerra virtuali possono giocare ripetutamente attraverso ogni scenario d’assedio per scoprire e sviluppare le migliori strategie per sopraffare e superare gli avversari.

Inoltre, i fan potranno sperimentare la modalità di modifica approfondita del gioco, che consente ai giocatori di creare i propri ufficiali prima di portarli in battaglia. I personaggi appena creati possono quindi essere trasferiti dalla versione demo al gioco completo purché tu stia giocando sulla stessa piattaforma sia sulla demo che sul prodotto finale.

Dynasty Warrior 9 Empires è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in tutta Europa il 15 febbraio 2022 per Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One, PC Windows tramite Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e in versione digitale per PlayStation 5.