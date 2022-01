Prinny Presents NIS Classics Volume 2: data d’uscita e spotlight su Makai Kingdom

NIS America ha annunciato la data d’uscita di Prinny Presents NIS Classics Volume 2, nuovo episodio della collection dei giochi targati, per l’appunto, NIS America. Dopo il primo volume (qui la nostra recensione), questo secondo arriverà qui in Europa, su Nintendo Switch, il 13 maggio, con al suo interno due classici RPG d’azione: Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound (ora con nuovi contenuti) e Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, che saranno dunque disponibili su piattaforme moderne per la prima volta in oltre 10 anni, con audio inglese e giapponese.

Qui sotto potete vedere il nuovo video spotlight di Makai Kingdom pubblicato per l’occasione. A questo link invece potete vedere la collector’s edition in edizione limitata di Prinny Presents NIS Classics Volume 2.