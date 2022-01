Cartoons on the Bay: scelta la giuria del premio Bonelli

Cartoons on the Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Interactive Art Forms, rafforza il suo format che ormai dal 2009 vede il festival come luogo di interconnessione tra cartone animato, videogiochi e fumetti e si appresta a celebrare la prima edizione del Premio Sergio Bonelli, nato in collaborazione con la prima casa editrice italiana di fumetti per promuovere il miglior prodotto audiovisivo crossmediale ispirato a un fumetto o tratto da un fumetto.

Annunciata ufficialmente la giuria che sceglierà il vincitore che sarà premiato in occasione dell’edizione estiva di COTB in programma finalmente in presenza dall’1 al 5 giugno 2022 a Pescara. La giuria è composta da:

Roberto Genovesi , Direttore Artistico di Cartoons on the Bay

, Direttore Artistico di Cartoons on the Bay Davide Bonelli , figlio di Sergio Bonelli e patron della stessa casa editrice

, figlio di Sergio Bonelli e patron della stessa casa editrice Michele Masiero , Direttore Editoriale della Sergio Bonelli Editore

, Direttore Editoriale della Sergio Bonelli Editore Pierluigi Colantoni , Direttore Comunicazione Rai

, Direttore Comunicazione Rai Maurizio Imbriale, Vice Direttore di RaiPlay e Digital

Per la realizzazione del progetto materico del premio, Rai Com indice in questi giorni un contest che vedrà protagoniste le università italiane e tutte le più importanti scuole superiori di arti grafiche.

La precedente edizione Digital, Live & Hybrid, si era svolta a dicembre, tra lo streaming e le proiezioni a L’Aquila.