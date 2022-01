Dread Templar: nuovo aggiornamento rilasciato

Quest’oggi ci sono novità da parte di T19 Games & 1C Entertainment, il loro titolo in fase di sviluppo Dread Templar riceve un nuovo aggiornamento. Il titolo attualmente in Early Access riceve il suo quarto aggiornamento.

Per chi non lo conoscesse, il titolo è un FPS retrò ispirato ai classici degli anni ’90.

Vestite i panni di un ”Temibile Templare” in cerca della sua vendetta nel profondo del regno del male.

Esplorate i livelli e risolvete enigmi per trovare armi nascoste e potenziamenti. Affrontate orde di demoni e demoni assetati di sangue usando attrezzature ninja, armi da fuoco e armi infernali che vi renderanno la cosa più spaventosa dell’inferno.

Ottieni poteri Dread e personalizza le tue abilità in base al tuo stile di gioco, in quanto ti aiuteranno nella tua battaglia contro le forze oscure.

Personalizzate le vostre abilità dell’arma per adattarla al vostro stile di gioco e combattere contro le orde di demoni.

Più di 10 tipi di armi nel gioco tra cui spade katana, armi da fuoco e pistole infernali!

Il titolo utilizza elementi sia da moderni FPS retrò e sparatutto classici come gameplay veloce, focoso, colpi di testa e tempo di proiettile in modo da poter godere i giochi di tiro della vecchia scuola in modo moderno!

L’aggiornamento di oggi porta con se due nuovi missioni, il capitolo tre, un nuovo demone, una nuova area laterale e bossfight opzionale, più emblemi/abilità, insieme a vari miglioramenti e correzioni!

Il titolo è attualmente in Early Access sulla piattaforma Steam ed il rilascio è previsto entro il 2022