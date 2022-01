Call of Duty Warzone: il secondo capitolo si farà

Secondo un nuovo rapporto uscito oggi, il seguito di Call of Duty Warzone sarebbe in fase di sviluppo in questo momento all’interno di Activision. Mentre l’attuale titolo di Warzone, disponibile su numerose piattaforme al momento, rimane incredibilmente popolare, Activision sembra aver già pianificato una revisione del titolo che lo renderà esclusivo per le piattaforme dell’attuale generazione. E anche se questo potrebbe riguardare coloro che non possiedono una PlayStation 5, Xbox Series X o PC, questa nuova versione di Warzone presumibilmente non verrà rilasciata decisamente molto presto. Il resoconto al centro di questa notizia è stato dato da Tom Henderson stesso, il quale ha commentato su twitter riguardo al gioco, elencando tutte le caratteristiche menzionate prima. Nonostante sia stato appena acquisito da Microsoft, si pensa che Activision rilascerà comunque questo secondo capitolo anche sulle altre console, e se pensiamo che Sony è sicura che l’azienda non produrrà esclusive Xbox, allora possiamo stare tranquilli. Ciononostante, è una notizia bomba e davvero non da poco, se consideriamo il successo stabile del titolo nel corso degli anni: a testimonianza che il genere battle royale è davvero duro a morire. In seguito a questo rapporto, Henderson ha condiviso ciò che ha sentito in questo momento. In particolare, Henderson ha sottolineato che Warzone 2 sarà un vero e proprio sequel e non sarà solo un aggiornamento o un upgrade al titolo attuale. Pertanto, il gioco è stato pianificato pensando a PS5, Xbox Series X e PC, il che significa che coloro che attualmente giocano a Call of Duty Warzone tramite PS4 o Xbox One non potranno accedere al sequel. Ovviamente, dovete cercare di assimilare queste informazioni con precauzione, siccome non è detto che manterranno completamente fede a questa parola, ma è sicuramente più che credibile, e se fosse una menzogna, Henderson non si sarebbe scomodato di certo a dirci questa grande notizia.

Warzone 2 is literally that… Warzone 2. Current gen and PC only… No past weapon integrations etc.

A completely new game for the better hardware. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 25, 2022