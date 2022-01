Dying Light 2: tante novità in arrivo molto presto

Ci avviciniamo sempre di più all’anteprima mondiale e il rilascio ufficiale di Dying Light 2. L’ultimo capolavoro di Techland gira da un bel po’ di tempo, e non vediamo l’ora di poterlo giocare in concomitanza con moltissimi titoli non da poco in arrivo a febbraio, come Elden Ring e Horizon Forbidden West. Ricollegandoci al gioco di Techland, sembra che quest’oggi verrà svelato il secondo episodio di Dying 2 Know More, in cui l’episodio mostrerà scene davvero speciali, piene di ispirazioni artistiche e piacevoli dettagli sul lavoro quotidiano degli artisti di Techland. Con il fatto che l’arrivo del gioco si fa sempre più vicino, l’attesa si fa sempre più infuocata, e siamo tutti vogliosi di saperne di più. Per darvi un’idea di quello che ci aspetterà, vi mostriamo di seguito cosa tratterà Dying Light 2:

“Dying Light 2 Stay Human è un gioco di ruolo d’azione open world dalla trama avvincente, sequel di Dying Light, uscito nel 2015 e tanto acclamato dalla critica, giocato da oltre venticinque milioni di persone in tutto il mondo. Questa volta i giocatori visiteranno la Città – l’ultima roccaforte dell’umanità nella lotta contro il virus. Elaborate meccaniche di parkour permetteranno ai giocatori di esplorare un vastissimo mondo aperto e potranno essere usate come tattica di combattimento. Una civiltà perduta, un mondo ambientato in un oscuro medioevo moderno: servirà un approccio creativo per trovare strumenti e creare attrezzature. Il gameplay cambia in base al momento della giornata: i giocatori potranno sfidarsi a saccheggiare di notte i nascondigli abbandonati dagli infettati, per poi svelare gli oscuri segreti dei potenti durante il giorno. I giocatori dovranno scegliere da che parte stare per poter scrivere la loro storia.”

Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 4 febbraio su Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e per finire su Xbox Serie X, S e Xbox One.