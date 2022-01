Overwatch: più skin leggendarie quest’anno

L’evento dell’Anno della Tigre di Overwatch è uscito giusto ieri, e i giocatori del popolare sparatutto di Blizzard sono in subbuglio. Perché, vi starete chiedendo? La risposta è molto semplice: sebbene sia un evento raro e che accade solo una volta l’anno, l’evento ha davvero poche skin leggendarie, in particolare di Tracer e Mercy, mentre le altre sono epiche o rare. Anche se il loro aspetto è decisamente molto bello e davvero ben curato, ciò non giustifica il fatto che per evento di tale portata non venga rilasciato molto content, ed è qui che Blizzard ha dato l’annuncio. In una dichiarazione a Dot Esports, un portavoce del gioco ha dichiarato:

“Comprendiamo che l’evento del Capodanno lunare di quest’anno non ha il numero di skin leggendarie degli eventi precedenti. Il team di Skin è al lavoro, con più skin leggendarie pianificate nel 2022 rispetto a qualsiasi anno prima. Condivideremo di più con i giocatori su questo argomento durante tutto l’anno”.

Ovviamente, resta da vedere se questi verranno distribuiti nelle Loot Box dell’evento o sbloccati dalle normali Loot Box. In quanto tale, non è un segreto che Overwatch abbia ricevuto un supporto ridotto nel corso degli anni. Echo è stato l’ultimo eroe aggiunto al roster quasi due anni fa e nel frattempo sono state aggiunte solo nuove mappe Tutti contro tutti. Se consideriamo tutti i recenti avvenimento legati alla compagnia, come la sua acquisizione da parte Microsoft e le polemiche a Luglio, non dobbiamo stupirci che abbiano i loro personali problemi a cui risolvere. Il team di sviluppo è attualmente concentrato su Overwatch 2 per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch, anche se ha dovuto affrontare un ritardo insieme a Diablo 4.