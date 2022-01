League of Legends: modifiche agli oggetti da bruiser

Allora, sappiamo che i cambiamenti della patch 12.3 di League of Legends sembrano enorme, ma non spaventatevi: il motivo di tale scelta è derivata dal fatto che purtroppo, come giustamente hanno dichiarato nel post, i combattenti da schermaglia (Jax, Irelia, Fiora e altri, per farci capire) beneficiano chiaramente di più di oggetti come Succhiasangue e Pegno di Sterak rispetto ai Juggernaut, i quali dovrebbero invece essere dei colossi lenti ma resistenti nelle battaglie. Per questo, non c’era molto motivo di portare un juggernaut in un team quando un campione da schermaglia poteva tankare esattamente gli stessi danni ma fare più danni. La patch 12.3 risolverà proprio questo, apportando anche delle modifiche minore a campioni (in termini di buff) e moltissimi nerf:

Tutti gli oggetti da combattenti (mitici inclusi) subiranno un sostanziale cambiamento. Se notate, gli oggetti da juggernaut avranno un effetto più concentrato sulla vita massima, mentre quelli da schermaglia potranno comunque beneficiare di oggetti come la Lama del Re in Rovina e la nuova Malmortius modificata (perché siamo onesti, chi comprava quell’oggetto). Un cambiamento davvero interessante è la Danza della Morte, la quale adesso darà anche una riduzione al danno magico e non solo a quello fisico. Questa è una conseguenza del cambiamento del meta, in cui il danno magico è aumentato a dismisura rispetto alla scorsa stagione competitiva.

I campioni che verranno nerfati sono davvero tanti, ma molti di loro se lo meritano. Akshan, Caitlyn e Senna erano diventati davvero opprimenti, mentre Leblanc viene piccata quasi ogni partita ai livelli competitivi.

Oltre a queste novità, sembra che la Riot Games abbia deciso di aggiornare anche gli effetti grafici delle mosse di Vel’Koz, e sempre in questa patch potrete aspettarvi il piccolo rework ad Ahri, in qui hanno modificato la passiva e la suprema, dandole una spinta in più per sopravvivere nella corsia centrale. Questo è tutto dalla patch 12.3 di League of Legends.