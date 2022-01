PlayStation Plus: ecco i giochi di febbraio 2022

Come da programma, oggi 26 gennaio sono stati annunciati i giochi che saranno disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Plus nel mese di febbraio. Come scritto sul PlayStation Blog, si tratta di UFC 4 (PS4), Planet Coaster: Console Edition (PS5) e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands (PS4). Potranno essere scaricati dal primo febbraio, e fino al 28 febbraio.

Qui sotto potete vedere le descrizioni dei giochi:

EA Sports UFC 4 | PS4

Non importa dove e come giochi, EA Sports UFC 4 mette “te” al centro di ogni combattimento. Sviluppa e personalizza il tuo personaggio attraverso un sistema di progressione unificato in tutte le modalità. Passa da principiante a superstar della UFC nella nuova Modalità carriera o sfida il mondo nelle nuove Blitz Battle o negli Online World Championship per diventare il campione indiscusso. Le fluide combinazioni di clinch e colpi offrono un gameplay più reattivo e autentico, mentre le meccaniche di takedown e di lotta a terra completamente rivisitate assicurano un controllo migliore nelle fasi più intense del combattimento.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands | PS4

Polverizza scheletri, sfida draghi e affronta golem giganteschi in questa prima avventura di Wonderland ispirata a Borderlands. Lanciati nell’acclamata missione del 2013 da cui tutto ha avuto inizio in questa campagna standalone traboccante di elementi fantasy, divertimento e montagne di bottini magici! Scegli tra sei Vault Hunter unici, ciascuno dotato di abilità esclusive e potenti build, e lanciati in scontri fantasy caotici da solo o in modalità co-op*. Usa armi da fuoco potenziate per farti strada attraverso foreste insidiose, cripte inquietanti e temibili fortezze. Attenzione: il tuo viaggio può cambiare in un istante a seconda degli improvvisi e caotici capricci di Tina.

Planet Coaster: Console Edition | PS5

Sorprendi e delizia il pubblico mentre costruisci il parco giochi dei tuoi sogni e gestisci un universo realistico con un’attenzione ai dettagli unica. Qualunque sia il tuo livello di abilità, dai vita alle tue idee. Sfrutta i progetti per posizionare velocemente oltre 700 oggetti pre-costruiti, tra cui montagne russe, strutture e scenari; costruisci da zero il tuo progetto con una struttura dettagliata in ogni singolo componente; oppure, trasforma il terreno con appositi strumenti di modifica. Anche la gestione del parco è un gioco da ragazzi. Gli ospiti reagiscono in tempo reale quando stabilisci prezzi, posizioni elementi del paesaggio e installi nuove entusiasmanti attrazioni. Intrattieni gli spettatori per far volare le presenze e i profitti. Sei a corto di ispirazione? Scopri il Frontier Workshop e sfrutta i migliori design al mondo nel tuo impero in espansione. Scarica montagne russe, scenari, edifici e interi parchi o crea una schiera di seguaci caricando le tue creazioni personalizzate. Da straordinari spettacoli pirotecnici a enormi navi da crociera, la tua creatività non ha limiti.

Qui sotto potete vedere il video che mostra i titoli del PlayStation Plus.