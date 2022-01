Crusader Kings III: in arrivo su console !

Quest’oggi ci sono novità da parte di Paradox Interactive, il team è lieto di annunciare che il loro ultimo lavoro, Crusader Kings III è in arrivo su console. Come era già stato annunciato durante il Gamescon, il simulatore per eccellenza arriva su next gen!

In collaborazione con il team di sviluppo di Lab42, Paradox ha adattato il gameplay dinamico e in continua evoluzione del titolo generando un nuovo ambiente, sfruttando le caratteristiche uniche del gioco su console. Pochi altri giochi hanno un arazzo così ricco di opzioni strategiche, con matrimoni politici per legare case nobili, guerre brutali per far valere pretese quasi legali, relazioni personali per unire un regno fratturato e persino subdoli intrighi per minare o eliminare i rivali.

Il titolo su console presenta un’interfaccia specifica e uno schema di controllo appositamente adattato per schermi più grandi e gamepad per console. La nuovissima mappa di controllo vi consentirà di navigare rapidamente e facilmente nei menu di gioco tramite trigger, bumper e rapidi movimenti della levetta analogica. L’edizione per console utilizza anche le funzionalità chiave delle console di ultima generazione, ad esempio con tempi di caricamento super rapidi per un’esperienza di gioco senza interruzioni e feedback Haptic e Adaptive Trigger del controller. I giocatori potranno passare dal gameplay ad altre applicazioni, come YouTube, utilizzando Quick Resume, dove potranno consultare un tutorial su come sedare una rivolta popolare.

Gli utenti di PlayStation 5 sperimenteranno personalmente i meccanismi di stress del gioco, poiché i loro controller DualSense reagiscono fisicamente agli eventi di gioco mentre si svolgono su schermo. Maggiore è lo stress accumulato da un personaggio, maggiore sarà la resistenza applicata ai trigger adattivi del controller DualSense, ad esempio. Le Activities e Game Help della console PS5 forniscono anche una piattaforma per assistere i nuovi giocatori mentre muovono i loro primi passi nel mondo di Crusader Kings

Per chi non lo conoscesse, nel titolo prenderete il comando di una casata ed inizierete ad espandere la vostra dinastia in una meticolosa ambientazione medievale. Iniziate dall’867 o dal 1066, e rivendica terre, titoli e vassalli per assicurarvi un regno degno del vostro sangue reale. La morte del sovrano non è la fine, poiché il vostro lignaggio continuerà con nuovi eredi giocabili, che li abbiate previsti o meno .

Il titolo sarà disponibile dal 29 Marzo 2022 su Xbox Series X|S e PlayStation 5.