Rainbow Six Extraction ha superato oltre 3 milioni di giocatori

Rainbow Six Extraction è stato lanciato da appena una settimana per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia dopo continui posticipi e una serie di trailer. Fin da subito il gioco sembra aver soddisfatto le aspettative per quanto riguarda il numero di giocatori per la sua settimana di lancio.

Secondo Benji-Sales su Twitter, Rainbow Six Extraction ha raggiunto oltre tre milioni di giocatori nella prima settimana. In questo modo diventa il quarto titolo per console più popolare su Xbox Game Pass negli Stati Uniti. Per quanto impressionante sia stato il numero di giocatori nella settimana di lancio, non riflette necessariamente i dati di vendita. Dato l’approccio live-service di Ubisoft con il gioco, resta anche da vedere quanto della base di giocatori attivi rimarrà nel lungo periodo. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale PlayStation:

Caratteristiche

Rainbow Six Extraction sarà disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Epic Games Store e Google Stadia.

Rainbow Six Extraction has reached over 3 Million Players in its first week of release

The Game is currently the 4th most popular title on Game Pass on Console in the United States pic.twitter.com/Vlq7HgijbZ

— Benji-Sales (@BenjiSales) January 27, 2022