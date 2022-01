Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream: story trailer

L’ editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust hanno rilasciato lo story trailer ufficiale di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Di recente è stato pubblicato un trailer riguardante la modalità fotografica. Il nuovo capitolo di Atelier Sophie è stato annunciato a ottobre durante i Tokyo Game Show 2021. Durante l’evento sono stati presentate anche le edizioni speciali del gioco. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina di Steam:

La misteriosa storia di un sogno misterioso…

In questa storia si narrano le avventure vissute da Sophie l’alchimista dopo avere lasciato la sua casa natale di Kirchen Bell. Dopo essere state separate, Sophie si mette alla ricerca di Plachta nel mondo onirico di Erde Wiege. Nel corso dell’avventura instaurerà nuovi legami d’amicizia.

Caratteristiche

Battaglie a turni : nuove battaglie a turni multi-link con un gruppo di sei membri diviso in due squadre. L’esperienza del combattimento è arricchita da una miriade di azioni ed effetti speciali fra cui le abilità Dual Trigger che scatenano l’attacco combinato di due membri della squadra.

: nuove battaglie a turni multi-link con un gruppo di sei membri diviso in due squadre. L’esperienza del combattimento è arricchita da una miriade di azioni ed effetti speciali fra cui le abilità Dual Trigger che scatenano l’attacco combinato di due membri della squadra. Due diversi tipi di Panel : il gioco presenta un intuitivo sistema di sintesi nel quale il giocatore deve collocare gli ingredienti su un pannello per creare nuovi oggetti. I giocatori possono scegliere di utilizzare sia lo Standard Panel che il Restricted Panel con il quale aumentano il livello di difficoltà e le ricompense.

: il gioco presenta un intuitivo sistema di sintesi nel quale il giocatore deve collocare gli ingredienti su un pannello per creare nuovi oggetti. I giocatori possono scegliere di utilizzare sia lo Standard Panel che il Restricted Panel con il quale aumentano il livello di difficoltà e le ricompense. Aprire nuove strade manipolando il clima: le regioni di Erde Wiege presentano condizioni meteorologiche stabili, ma grazie all’aiuto di strumenti speciali potete modificarle. Modificare le condizioni atmosferiche permetterà non solo di cambiare il consueto scenario di un’area ma anche consentirà di accedere a nuovi luoghi precedentemente inaccessibili. E se le condizioni atmosferiche avessero effetto sui materiali raccolti?

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream uscirà per PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 24 febbraio in Giappone e il 25 febbraio in tutto il mondo.