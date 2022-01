Epic Games apre uno studio in Polonia

Epic Games annuncia una nuova sede dello studio in Polonia. In un post sul blog, lo sviluppatore ha affermato che l’ufficio polacco si concentrerà sullo sviluppo di “nuove esperienze standalone”.

Il lavoro dello studio sarà guidato dallo staff dello sviluppatore Plastic, team dietro a titoli come Bound, Datura e Linger in Shadows.

“Il nostro team è incredibilmente orgoglioso di guidare la crescita di Epic in Polonia“, ha affermato il direttore dello studio di Epic Games, Michal Staniszewski.

“La Polonia è un hub in crescita per i migliori talenti ingegneristici di cui abbiamo bisogno per creare nuove incredibili esperienze di gioco per i giocatori di tutto il mondo”.

Qui sotto potete vedere il tweet di Michal Staniszewski.

After a year of hard work I’m super happy to announce that we are now officially a part of @EpicGames https://t.co/zO83KPz7Fi

— Michal Staniszewski (@bonzajplc) January 26, 2022