Seven Deadly Sins Origin: annunciato nuovo titolo open world

Netmarble (sito ufficiale), tra i più grandi sviluppatori di videogiochi della Corea del Sud, ha annunciato The Seven Deadly Sins: Origin, gioco d’azione open world pianificato per il rilascio su console, PC e smartphone.

Oltre agli scenari tipici della serie il trailer ci presenta una vasta scelta per quanto riguarda le ambientazioni da esplorare: boschi, radure, vallate, picchi innevati ed aree subacquee aggiungono dettagli e meccaniche di gameplay interessanti. Non sono state annunciate console specifiche né una data di rilascio.

Seguito die The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The Seven Deadly Sins: Origin conterrà una storia originale immersa dunque in un ambiente open world. Potete guardare il trailer dell’annuncio qui sotto.